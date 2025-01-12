CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Edirne'de Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret eden CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Her ikisinin de sağlığı çok iyiydi. Moralleri çok iyiydi. Soran dostlarına, yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize selam ve sevgilerini iletiyorlar” dedi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan CHP'li Tanrıkulu, "Edirne'deyim. Edirne Kapalı Cezaevinde dostlarım Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettim” dedi.

Demirtaş ve Mızraklı’nın sağlıklarının ve morallerinin iyi olduğunu belirten Tanrıkulu, “Soran dostlarına, yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize selam ve sevgilerini iletiyorlar. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Dün de önemli bir görüşme yapmıştı, görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Sonuçta barış için, adalet için, özgürlük için üzerine düşen ne varsa geçmişten bugüne yapmaya devam edeceğini ifade etti. Bütün beklentisi yurttaşlarımızın huzuru ve barış için yapılacak çalışmalar. Hepinize Edirne'den selam ve sevgiler" ifadelerini kullandı.

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