Tekirdağ'da Dehşet Evi: Eşi ile Kızını Öldürüp Kendini Vurdu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen olayda eşini ve kızını öldüren adam daha sonra intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak’ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi’ndeki 2 katlı villada yaşandı.

İhbar sonrası villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu.

Tekirdağ'da Dehşet Evi: Eşi ile Kızını Öldürüp Kendini Vurdu - Resim : 1

ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Anne ve kızının hayatını kaybettiği tespit edilirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da Dehşet Evi: Eşi ile Kızını Öldürüp Kendini Vurdu - Resim : 2

BABA AĞIR YARALI

İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi.

Jandarma ekipleri evde incelemelerine devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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