Tekirdağ'da Dehşet Evi: Eşi ile Kızını Öldürüp Kendini Vurdu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen olayda eşini ve kızını öldüren adam daha sonra intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak’ta bulunan Özpolatlar 1 Sitesi’ndeki 2 katlı villada yaşandı.
İhbar sonrası villaya giden jandarma ve sağlık ekipleri girdikleri villada henüz isimleri öğrenilemeyen çift ile 8 yaşındaki kızlarını silahlı vurulmuş olarak, yerde kanlar içinde buldu.
ANNE KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Anne ve kızının hayatını kaybettiği tespit edilirken, babanın ise duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BABA AĞIR YARALI
İlk belirlemelere göre, babanın eşi ve çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği ifade edildi.
Jandarma ekipleri evde incelemelerine devam ediyor.
Kaynak: DHA
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