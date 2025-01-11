Kocaeli'de Kadın Cinayeti: 40 Yıllık Eşini Tüfekle Vurarak Öldürdü! 6 Ay Önce de Bıçaklamış...

Olay, gece saatlerinde Nenehatun Mahallesi Eray Sokak’taki 3 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu ileri sürülen 60 yaşındaki Şener A. ile eşi Hazal A. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şener A., pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hazal A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sonrası evden çıkan Şener A. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

6 AY ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Şener A.’nın 5 çocuk annesi eşi Hazal A.’yı yaklaşık 6 ay önce de bıçakladığı, bir süre cezaevinde kalıp, çıktıktan sonra tedavi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA