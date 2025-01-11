Seyir Halindeki Cipe Çapraz Ateş!

Esenyurt'ta, bir cip iki araç tarafından önü kesilerek çapraz ateşe tutuldu. Sürücü saldırıyı yara almadan atlatırken, polis kaçan şüpheliler için geniş çaplı inceleme başlattı

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Seyir Halindeki Cipe Çapraz Ateş!

Olay, saat 01.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2051. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BF 4721 plakalı cip, sokakta ilerlediği sırada farklı yönlerden gelen iki araç ile önü kesilerek çapraz ateşe tutuldu. Bu sırada kurşunlardan kaçmaya çalışan cipin sürücüsü park halindeki 3 araca çarparken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seyir Halindeki Cipe Çapraz Ateş! - Resim : 1

Sürücü saldırıyı şans eseri yara almadan atlatırken, yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Cipin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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