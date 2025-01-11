İstanbul'da Silahlı Saldırı: Eşiyle Yürürken Kurşun Yağmuruna Tutuldu

İstanbul Küçükçekmece’de Mehmet Akif Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında; esnaf Serdar A. (38), fırından ekmek aldıktan sonra eşiyle evine döndüğü sırada motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Serdar A. yaralanırken, şüpheli şahıslar ise uzaklaşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Saldırganların Serdar A.'nin husumetlisi olduğu iddia edildi.

'ÖLMEDİM, GÖRÜŞECEĞİZ'

Olayı anlatan görgü tanığı Ergün Bulut isimli vatandaş, “Ben olay yerine geldiğimde adam orada yatıyordu. Kendisini tanımıyorum. Pilavcılık yapıyormuş. Husumetlileri varmış öylece vurmuşlar. Olay sonrası polis geldi, daha sonra ambulans geldi. Adam, ‘Sizden hesap soracağım. Ölmedim. Görüşeceğiz’ dedi” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA