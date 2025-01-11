İstanbul'da Taksicilerle İşbirliği Yapıp Turistleri Dolandıran Çeteye Operasyon: 21 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih'te bazı taksi şoförleri ile birlikte hareket eden kişilerin, turistlerin paralarını "geçerliliğini kontrol etme" bahanesiyle alıp tırnaklama (avuç içerisinde saklama) yoluyla çaldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri 13 ilçede 36 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen Saffet Ü'nün de aralarında bulunduğu 24 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve 1 çakar lamba ele geçirildi.

Yakalanan 24 şüpheliden 21'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA