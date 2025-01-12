Mehmet Uçum’dan Dikkat Çeken Paylaşım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeniden Adaylığı İçin Net Tarih Verdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabı X üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımına ‘Pazar Yazısı’ başlığını yazan Uçum, "Terörsüz Türkiye’ye her hal ve şartta ulaşılacaktır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Ocak Kabine toplantısından sonra net bir mesaj verdiği vurgulayan Uçum, DEM Parti heyetinin Abdullah Öcalan'la İmralı'da yaptığı görüşme ve sonrasında TBMM'de devam eden siyasi parti ziyaretlerinin ardından gelen eleştirilere yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı’nın “Biz iktidar ve ittifak olarak Terörsüz Türkiye hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz" sözünü hatırlatan Uçum, "Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olmasına bağlayanlar tam bir aymazlık içinde" dedi.

ADAYLIK İÇİN TARİH VERDİ

Konuya açıklık getiren Uçum, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istisnai adaylığı için anayasal imkân (m.116/3) olmasına rağmen, 'bu girişimle adaylıktaki anayasal engeli kaldırmak istiyorlar' şeklinde yalan söyleyip bunda ısrar edenler de var. Terörsüz Türkiye hedefi bugünün konusudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istisnai adaylık imkânı ise 2027 yılının ikinci yarısında gündeme gelebilir. Bu iki konu arasında ne zaman birliği açısından ilişki kurulabilir ne de özellikleri bakımından" ifadelerini kullandı.

'KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ'

Öte yandan konuyu yeni anayasaya bağlayanların da olduğunu ifade eden Uçum, şunları aktardı: "Oysa yeni anayasa olmasa da Terörsüz Türkiye hedefinden vazgeçilmez. Yeni anayasa olursa ilk dört maddeye dokunulmayacağı, Türk Milleti ve Türk Vatandaşlığı isimlerinden vazgeçilmeyeceği defalarca ifade edildi. Elbette Cumhuriyetin kazanımları ve demokratik birikim korunacaktır. Bunlara zarar vermeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bunların güvencesi Türk Milletidir. Tabi ki geniş mutabakatla yapılacak bir yeni anayasa ile demokrasinin, sosyal adaletin, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi mümkündür. Bu beklenti meşrudur. Ancak yeni anayasa Terörsüz Türkiye hedefinin doğrudan bir unsuru değildir.”

'MÜZAKERE VE PAZARLIK YOK'

“Özetle, terörün sona ermesine yönelik Devlet İnisiyatifi çok nettir” vurgusunu yapan Mehmet Uçum, terör sorunun devamlı surette sonlanacağını belirtti. Bir müzakere ve pazarlığın söz konusu olmadığını dile getiren Uçum, “Terörü sona erdirmek için mutabakat aramak, komisyon kurmak, yasama yetkisine atıf yapmak abestir. Bunlar işi yokuşa sürmektir. Devlet; terörün eylemine, diline, vesayetine, örgütüne her yerde ve her hal ve şartta son verecektir" dedi.

'HADSİZLER ORTAYA ÇIKTI'

Açıklamasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın sözlerini kast eden Uçum, "Öte yandan Gazze örneği vererek Devleti ve Halkı kaos, kargaşa ve yıkımla tehdit eden hadsizler ortaya çıktı. Umut hakkı, ev hapsi, af gibi konuları yersiz yere veya başka niyetlerle tartışanlar oldu. Oysa Sayın Bahçeli sadece terörün bitmesi, teröristlerin teslim olması ve terör örgütünün lağvedilmesi şartına bağlı olarak umut hakkı demişti" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi