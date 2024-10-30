Adalet Bakanı'ndan Ahmet Özer Açıklaması

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah ev baskınıyla gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığı belirtilen Özer'in hem evinde hem de Esenyurt Belediye binasında arama işlemleri gerçekleştirildi.

"SORUŞTURMANIN NETİCESİNİ BEKLEMEK LAZIM"

Özer'in ev baskınıyla gözaltına alınmasına CHP tarafından çok sayıda eleştiri ve tepki gelirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AKP TBMM Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Tunç, "Bu soruşturmanın neticesini beklemek gerekir. Burada dosyadaki delilleri bilmeden, dosyanın içindeki durumla alakalı herhangi bir bilgisi olmadan konuşmak doğru olmaz.

Dolayısıyla dışarıda yapılan değerlendirmeler, dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmeler. Bu bir soruşturma, soruşturmanın neticesini beklemek lazım.

Soruşturmanın neticesi doğrultusunda yargı en doğru kararı verecektir; o nedenle yargıya güvenelim" ifadeleriyle soruşturmanın sonucunu beklemek gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem