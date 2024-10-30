İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Ahmet Özer' Gözaltısına Sert Tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına "İmralı'dan TBMM'ye açılım yapan akıl bugün CHP'li belediye başkanını gözaltına alıyor. Bu kişi bir bilim insanıdır. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık" diye tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, programı kapsamında Bursa'daydı. İmamoğlu burada yaptığı konuşmada CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"İmralı'dan TBMM'ye açılım yapan akıl bugün CHP'li belediye başkanını gözaltına alıyor. Bu kişi bir bilim insanıdır. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık. Bu kurnazlığa gerek yok, bunu yapmayın. Bir belediye başkanını evinden alıp götürmenin hukuka aykırı olduğunu herkes bilir. Belediye başkanı zaten saat 9'da mesaisine gidecek ama yok algı yaratacaklar! Bunu ancak milletten uzaklaşan akıl yapar."

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gözaltına AlındıCHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Gözaltına AlındıSiyaset

Kaynak: Gerçek Gündem

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