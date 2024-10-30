Bakan Bayraktar Açıkladı! Doğalgaz ve Elektriğe Zam Gelecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, vatandaşın en çok merak ettiği soruyu yanıtladı. Doğalgaz ve elektriğe ocak ayında zam olmayacağını belirten Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"Elektrik ve doğalgaza devletimizin desteği var. Bu desteklerin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yansıması noktasında bir şeyimiz var. Desteğe ihtiyaç duymayan grupların elektrik ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasıyla ilgili bir düşüncemiz var. Dolayısıyla Türkiye’de ortalama ne kadar tüketiyor hane halkı, sizler ne kadar fatura ödediğimizi biliyor musunuz? Türkiye’de evlerimizde ortalama 200 kw saatlik bir tüketim var evlerimizde.

EPDK yaptığı son düzenleme ile bunun iki katından daha fazla yani ayda 417 kw saat tüketimi olan vatandaşlar konutlar elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah Şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme bu. Faturana ayda 414 lira ödüyorsan Ocak’ta da ödemeye devam edeceksin bunu söyleyebilirim.

'ÖZEL HASSASİYET GÖSTERDİĞİMİZ YERLER VAR'

Ama normal tüketimin iki katından daha fazla 1050 liralık bir fatura geliyorsa sen zaten 417 kw saatlik tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin emektir. Bu anlamda da abonelerimizin Türkiye’de 40 milyon mesken abonesi var bunun sadece yüzde 3’ü 1.2 milyon abone bundan etkilenebilir. Bunlarda yüksek tüketim grubu olan, evi büyük olan, evinde elektrikli eşya kullanan belki elektrikli aracı olan kesim. Bunlarda elektrik fiyatını daha maliyetini uygun şekilde ödeyecekler. Düzenleme bunu içeriyor.

Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yapmamız lazım. Yüksek tüketimi olan kişilerin demek ki elektriği karşılayacak mali durumları var. İstinaslar yapacağız. Cami, cemevleri mesken gurubuna sokmuştuk. Onlar öyle devam edecek yani böyle özel hassasiyet gösterdiğimiz yerler var."