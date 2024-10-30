MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 4 Senaryo Da Aynı Sonucu Verdi: ‘4 Puan’ Altında Kalacak

Son dakika haberi… 2024 enflasyon tahminleri farklılık gösterirken rakam yüzde 40-45 arasında öngörülüyor. Ancak hükümetin yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 41,5’lik tahmininin tutmasının da zor olduğu dile getiriliyor.

ZAM ORANI ENFLASYONUN ALTINDA KALACAK

Enflasyon rakamlarını takip edenlerin başında memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yer alıyor. 2025 memur zammı ve emekli maaş zammı ise 2024’ün ikinci 6 aylık enflasyon verisine göre belirleniyor. Ancak memur maaş zammında enflasyon farkına ek Toplu Sözleşme Zammı da devreye giriyor. Bu kapsamda memur zammı ve memur emeklisi maaş artışının enflasyonun altında kalacağı ifade ediliyor.

MEMUR ZAMMI NE OLACAK?

Ekonomim Gazetesi Yazarı Alaattin Aktaş’ın haberine göre, dört farklı enflasyon senaryosuna göre hesap yapılarak memur ve memur emekli zammında oluşacak farklar ortaya konuldu. OVP'deki yüzde 41,5'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse, 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 13,44 olacak. Ancak, toplu sözleşme hükümlerine göre hesaplanan zamlar nedeniyle, memur ve memur emeklilerinin 2025'in ilk yarısında alacağı toplam net artış yüzde 9,32'de kalacak.

ENFLASYONUN 4 PUAN ALTINDA KALACAK

Memurlar için yapılacak artış, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının 4 puan altında kalacak. Bu da 2025’in ilk yarısında maaş artışlarının enflasyon farkı ile zam toplamında beklenenden daha düşük olacağı anlamına geliyor. Yapılan hesaplamalar, 2024 yılı enflasyon oranına göre maaş artışları ile TÜFE artışı arasında 4,13 ila 4,29 puanlık bir fark oluşabileceğini gösteriyor.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi