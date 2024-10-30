Ahmet Özer'in Gözaltısına 'Anayasa' Tepkisi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Ahmet Özer, Vatan'da yer alan İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ne götürülürken, hem Özer'in evinde hem de Esenyurt Belediyesi'nde arama işlemleri gerçekleştirildi.

Öte yandan dosyada gizlilik kararı olduğu da öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını ifade edildi.

İSTANBUL BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'ndan yaşanan gelişmelere dair açıklama geldi.

Kaboğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

- Anayasa açısından açıklanabilecek bir dayanağa sahip bulunmamaktadır. Belediye başkanı görevi başındadır, davet edilir, her makama gelip ifade verebilecek konumdadır.

- Buradan bu işlemler, baro başkanı olarak emniyet müdürlüğü kapsısında yarım saat bekletildim ve açıklama yapılmadı.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Baş Savcılığı ve diğer yargı makamlarını göreve davet ediyorum.

- Prof. Ahmet Özer İstanbul’dadır, makamının başındadır. Serbest bırakılmalıdır, herhangi bir suçlama varsa anayasa ve yasalara uygun şekilde hareket edilmelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem