Ahmet Özer'in Gözaltısına 'Anayasa' Tepkisi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah ev baskınıyla gözaltına alınmasına İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu tepki gösterdi. Kaboğlu, yapılan uygulamanın Anayasa açısından açıklanabilir olmadığını ifade etti.

Son Güncelleme:
Ahmet Özer'in Gözaltısına 'Anayasa' Tepkisi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Ahmet Özer, Vatan'da yer alan İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ne götürülürken, hem Özer'in evinde hem de Esenyurt Belediyesi'nde arama işlemleri gerçekleştirildi.

Öte yandan dosyada gizlilik kararı olduğu da öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını ifade edildi.

İSTANBUL BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu'ndan yaşanan gelişmelere dair açıklama geldi.

Kaboğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde oldu:

- Anayasa açısından açıklanabilecek bir dayanağa sahip bulunmamaktadır. Belediye başkanı görevi başındadır, davet edilir, her makama gelip ifade verebilecek konumdadır.

- Buradan bu işlemler, baro başkanı olarak emniyet müdürlüğü kapsısında yarım saat bekletildim ve açıklama yapılmadı.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Baş Savcılığı ve diğer yargı makamlarını göreve davet ediyorum.

- Prof. Ahmet Özer İstanbul’dadır, makamının başındadır. Serbest bırakılmalıdır, herhangi bir suçlama varsa anayasa ve yasalara uygun şekilde hareket edilmelidir.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Ahmet Özer' Gözaltısına Sert TepkiİBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Ahmet Özer' Gözaltısına Sert TepkiGüncel
AKP’den Dikkat Çeken İlk Açıklama: CHP’li Başkan Gözaltına AlınmıştıAKP’den Dikkat Çeken İlk Açıklama: CHP’li Başkan Gözaltına AlınmıştıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Bakanlık İlanla Duyurdu: Bu Ürünü Kullananlar Dikkat! Hemen İade Edin Bu Ürünü Kullananlar Dikkat! Hemen İade Edin
Adana Feke'de Hasat Öne Çekildi: Soğuk Hava Etkisiyle Apar Topar Toplandı Adana Feke'de Hasat Öne Çekildi: Soğuk Hava Etkisiyle Apar Topar Toplandı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Ahmet Özer' Gözaltısına Sert Tepki İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Sert Tepki
Ütü Yapmaya Artık Gerek Kalmayacak: Kırışık Kıyafetler Bu Yöntemle Kağıt Gibi Dümdüz Olacak Ütü Yapmaya Artık Gerek Kalmayacak: Kırışık Kıyafetler Bu Yöntemle Kağıt Gibi Dümdüz Olacak