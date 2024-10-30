Sağlık Bakanı Memişoğlu TUSAŞ Saldırısında Yaralananların Son Durumunu Açıkladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi ise yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında yaralananlarla ilgili son durumu açıkladı.

Bakan Memişoğlu, yaralıların durumunun iyi olduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Memişoğlu, "Yaralılarımızın genel durumları iyi. Kritik durumda olan yaralımızın da genel durumu iyi, iyiye gidiyor. İnşallah hepsini taburcu edeceğiz" dedi.