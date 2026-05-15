Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri’de Konuştu: 'Derdimiz Kimsesizlerin Kimsesi Olmak'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri’de yaptığı açıklamalarda suçla mücadele, yeni anayasa çalışmaları ve faili meçhul dosyalar hakkında net mesajlar verdi. Yargı sisteminin seçkinlerin imtiyazlarına göre değil, mazlumların hukukunu korumak üzere işlediğini belirten Gürlek, suç örgütlerine karşı 'devletin demir yumruğu'nun inmeye devam edeceğini vurguladı.

Son Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri’de Konuştu: 'Derdimiz Kimsesizlerin Kimsesi Olmak'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Valilik makamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Adalet Bakanlığı Bakanı Akın Gürlek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Güçlerin üstünlüğü yerine adaletin üstünlüğünü savunduklarını ifade eden Bakan Gürlek, "Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku değil, adaletten umut kesmiş vatandaşlarımızın vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır" diye konuştu.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI 'DEMİR YUMRUK' MESAJI

Bakanlık ve paydaş kurumların olağanüstü bir koordinasyonla çalıştığını belirten Gürlek, ucu nereye dokunursa dokunsun suçun, suçlunun ve yolsuzluğun üzerine kararlılıkla gidildiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri’de Konuştu: 'Derdimiz Kimsesizlerin Kimsesi Olmak' - Resim : 1

Meclis gündemindeki yeni yargı paketinin kısa sürede kanunlaşmasını beklediklerini söyleyen Bakan Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk kuvvetlerinin operasyonlarının hız kesmeyeceğini, suç odaklarının hukukun üstünlüğü karşısında er ya da geç hesap vereceğini dile getirdi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR İÇİN ÖZEL TAKİP

Bakan Gürlek, adalet sisteminde mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yakın zamanda kurulan "Faili Meçhul Suçlar Bürosu"nun faaliyetlerine dikkat çekti. Özellikle yıllardır aydınlatılamamış dosyaların üzerine titizlikle gidildiğini aktaran Gürlek, bu süreçte mağdur ailelerle sürekli temas halinde olduklarını, vatandaşın hukukunu ve adalet beklentisini sonuna kadar koruyacaklarını ifade etti.

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nin faaliyete geçmesiyle de idari yargıda vatandaşı rahatlattıklarını ekledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri’de Konuştu: 'Derdimiz Kimsesizlerin Kimsesi Olmak' - Resim : 2

'MEVCUT ANAYASA RİSK BARINDIRIYOR'

Konuşmasında yeni ve sivil bir anayasa ihtiyacının toplumda zirve noktaya ulaştığına değinen Adalet Bakanı, mevcut anayasanın işlevini yitirdiğini savundu.

Gürlek, "Milletimize yıllar boyunca dayatılan bu anayasa, devletin inşası ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin milletimize olan boynunun borcudur" diyerek, reform gündemlerinin ilk sırasında siyasi matematik hesaplarından uzak yeni bir anayasa çalışması olduğunu belirtti.

Bakan Gürlek Açıkladı: Yasa Dışı Bahiste Cezalar GenişliyorBakan Gürlek Açıkladı: Yasa Dışı Bahiste Cezalar GenişliyorGüncel

Yargıda 'Yapay Zeka' Devrimi: 30 Milyon Karar Saniyeler İçinde Analiz EdilecekYargıda 'Yapay Zeka' Devrimi: 30 Milyon Karar Saniyeler İçinde Analiz EdilecekGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri
Son Güncelleme:
13 Yaşındaki Çocuğa İstismar Skandalında İddianame Hazır: TikTok'ta Yemek Vaadiyle Kandırdılar, Uğradığı İstismarın Sayısını Artık Hatırlamıyor TikTok'ta Yemek Vaadiyle Kandırdılar, Uğradığı İstismarın Sayısını Artık Hatırlamıyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Süper Felaket 30 Yıl Sonra Türkiye'yi Vuracak: Taşkın, Sel, Aşırı Sıcaklar Süper Felaket 30 Yıl Sonra Türkiye'yi Vuracak: Taşkın, Sel, Aşırı Sıcaklar
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti
İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı
Özkan Yalım’dan Özgür Özel Hakkında Yeni İfade Hamlesi Özkan Yalım 'Mavi Valiz' İçin Tekrar Savcılığa Gidecek
31 Yıllık Sırrı DNA Testi Çözdü: Ünlü İş İnsanı Alp Göbeklioğlu'ndan Eşine 30 Milyon TL'lik 'Zina' Davası 31 Yıllık Sırrı DNA Testi Çözdü: Ünlü İş İnsanından Eşine 30 Milyon TL'lik 'Zina' Davası