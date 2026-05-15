Adalet Bakanı Akın Gürlek Kayseri’de Konuştu: 'Derdimiz Kimsesizlerin Kimsesi Olmak'

Kayseri’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Valilik makamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Adalet Bakanlığı Bakanı Akın Gürlek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Güçlerin üstünlüğü yerine adaletin üstünlüğünü savunduklarını ifade eden Bakan Gürlek, "Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku değil, adaletten umut kesmiş vatandaşlarımızın vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır" diye konuştu.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI 'DEMİR YUMRUK' MESAJI

Bakanlık ve paydaş kurumların olağanüstü bir koordinasyonla çalıştığını belirten Gürlek, ucu nereye dokunursa dokunsun suçun, suçlunun ve yolsuzluğun üzerine kararlılıkla gidildiğini hatırlattı.

Meclis gündemindeki yeni yargı paketinin kısa sürede kanunlaşmasını beklediklerini söyleyen Bakan Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk kuvvetlerinin operasyonlarının hız kesmeyeceğini, suç odaklarının hukukun üstünlüğü karşısında er ya da geç hesap vereceğini dile getirdi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR İÇİN ÖZEL TAKİP

Bakan Gürlek, adalet sisteminde mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yakın zamanda kurulan "Faili Meçhul Suçlar Bürosu"nun faaliyetlerine dikkat çekti. Özellikle yıllardır aydınlatılamamış dosyaların üzerine titizlikle gidildiğini aktaran Gürlek, bu süreçte mağdur ailelerle sürekli temas halinde olduklarını, vatandaşın hukukunu ve adalet beklentisini sonuna kadar koruyacaklarını ifade etti.

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nin faaliyete geçmesiyle de idari yargıda vatandaşı rahatlattıklarını ekledi.

'MEVCUT ANAYASA RİSK BARINDIRIYOR'

Konuşmasında yeni ve sivil bir anayasa ihtiyacının toplumda zirve noktaya ulaştığına değinen Adalet Bakanı, mevcut anayasanın işlevini yitirdiğini savundu.

Gürlek, "Milletimize yıllar boyunca dayatılan bu anayasa, devletin inşası ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin milletimize olan boynunun borcudur" diyerek, reform gündemlerinin ilk sırasında siyasi matematik hesaplarından uzak yeni bir anayasa çalışması olduğunu belirtti.

Kaynak: AA