Süper Felaket 30 Yıl Sonra Türkiye'yi Vuracak: Taşkın, Sel, Aşırı Sıcaklar

Prof. Dr. Orhan Şen, 2026 yılı içinde Türkiye'yi bekleyen doğal afetler hakkında konuştu.

30 YIL SONRA 'SÜPER EL NİNO' YAŞANACAK

Şen, ülkemizde bu yıl yaşanacak doğal afetlerin hepsinin biraz daha fazla yaşanacağına dikkat çekerken, "Doğal afetlerin hepsi biraz daha fazla olacak bu sene. Yani 1997'de bir defa "Süper El Nino" olmuştu. Ondan da daha kuvvetli bir Süper El Nino geliyor. El Nino geliyor ama El Nino'nun da süperi geliyor. Ama El Nino daha başlamadı. Şu anda El Nino temmuz ayından itibaren başlayacak ve önümüzdeki sonbaharı da içine alacak" ifadeleriyle 'Süper El Nino' afetine dikkat çekti.

TAŞKIN, SEL, AŞIRI SICAK HAVA DALGALARI...

Sonbahar aylarına dikkat çeken Şen, taşkınların, aşırı yağışların ve sellerin ön plana çıkacağını belirterek, "Ama yazın ikinci ayından itibaren yani temmuz, ağustos hatta eylül ayında da aşırı sıcaklar, sıcak hava dalgaları peş peşe gelecek. Hani şimdiye kadar olanlardan tabii biraz daha tehlikeli bir dalga olacak. Bunlar insan sağlığı açısından ön plana çıkacak" diyerek yaz aylarında da aşırı sıcakların yaşanacağını belirtti.

'İSTANBUL SICAKLIK REKORUNU KIRACAK'

İstanbul'da termometrelerin 40 dereceyi aşacağını belirten Şen, İstanbul'un rekorunun 40.3 derece olduğunu ve bunun da 'Süper El Nino' etkisi nedeniyle geçilmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Şen, "Süper El Nino Doğu Pasifik'teki deniz yüzey sıcaklığının ısınmasından kaynaklanan bir makro ölçekli meteorolojik olay. Ama bu makro ölçekli meteorolojik olay dünyanın her tarafında etkisi oluyor. Etkisi ne? Söylediğimiz gibi meteorolojik karakterli doğal afetlerin artışını, frekansının artışını, geliş yollarını değiştiriyor. Bunun yanında kuraklığı da beraberinde getiriyor. Diyeceksiniz ki, hem seller olacak hem aşırı yağışlar olacak. Kuraklık nedir? Esasında sel ve aşırı yağış bir kuraklık demektir. Çünkü aşırı yağışlarda şiddetli yağışlarda, yüzeysel akışlarla akıp gidiyor sular, toplayamıyorsunuz" ifadeleriyle 'Süper El Nino'nun etkilerini özetledi.

Kaynak: CNN Türk