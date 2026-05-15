DGS Başvuruları Başladı! Son Tarihe Dikkat

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) başvuruları başladı.

BAŞVURULAR 2 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ilgili internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.

Kaynak: AA