Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'da: Özbekistan Cumhurbaşkanı ile Kritik Zirve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkistan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ikili zirvede, savunma sanayi ve ticarette iş birliğine devam mesajı verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında Mirziyoyev ile görüştü.
Erdoğan'ın konakladığı otelde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
SAVUNMA SANAYİ MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü vardığı Kazakistan'da dün çok sayıda diplomatik temasta bulunurken, katıldığı etkinliklerde de kritik mesajlar vermişti.
