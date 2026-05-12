Yargıda 'Yapay Zeka' Devrimi: 30 Milyon Karar Saniyeler İçinde Analiz Edilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda dijital dönüşümün en kritik adımı olan "Yerli ve Milli UYAP AI Karar Destek Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurdu. 30 milyondan fazla emsal kararı saniyeler içinde tarayabilen sistemle, yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve adalete erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Türk yargı sistemi, yapay zeka teknolojisiyle entegre olarak yeni bir döneme giriyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yerli ve milli UYAP AI Karar Destek Sistemi'nin devreye alındığını duyuru.

30 MİLYON EMSAL KARAR SANİYELER İÇİNDE TARANACAK

Yeni sistem, yargı mensuplarının iş yükünü hafifletmek için devasa bir veri havuzunu yönetme yeteneğine sahip. Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre UYAP AI:

  • 30 milyondan fazla emsal kararı ve karmaşık dava dosyalarını saniyeler içinde analiz edebiliyor.
  • Hakim ve savcılara hukuki metin analizi ve içtihat araştırmalarında dijital asistanlık yapıyor.
  • Benzer davaları sınıflandırarak yargılama sürelerini kısaltmayı hedefliyor.

Proje daha önce 78 baro tarafından yayımlanan ortak bildiriyle "savunma hakkının zayıflatılabileceği" gerekçesiyle eleştirilmişti.

Kaynak: DHA

