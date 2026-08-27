Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu! Sosyal Medyada Yeni Dönem Başlıyor: Artık Kimlikle Girilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyaya kimlikle girilmesiyle ilgili düzenlemenin ekim ayında TBMM'ye geleceğini duyurdu.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu! Sosyal Medyada Yeni Dönem Başlıyor: Artık Kimlikle Girilecek
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyaya kimlikle girilmesine imkan sağlayacak düzenlemenin ekim ayı içerisinde TBMM'ye gelebileceğini belirtti.

Akın Gürlek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'İTİBAR SUİKASTLERİ YAPILIYOR, BURANIN KURALI YOK'

"En baştan beri söylüyorum, sosyal medya şuan çok büyük bir güç. Oradan hesaplar açılıyor, itibar suikastleri yapılıyor. Buranın kuralları yok. Bizim istediğimiz, sosyal medyada bir kural olsun, herkes bu kuralı bilsin.

'HESABI KİMİN AÇTIĞI TC KİMLİK İLE BELİRLENECEK'

Anonim, fake hesaplarla kimseye iftira atılmasın. Sosyal medya maalesef bir suç örgütü aracı da olabiliyor. Sosyal medya hesabını kimin açtığının TC kimlik ile belirlenecek. Vatandaşlarımızda şöyle de bir tereddüt var.

'BİLGİLER DEVLETTE KALACAK, PLATFORMLARLA PAYLAŞILMAYACAK'

Sosyal medya hesaplarım, yabancı menşeili platform sunucularıyla mı paylaşılacak diye. Kesinlikle böyle bir şey yok, bu bilgiler devlette kalacak. Eğer bir suç işleniyorsa ve bu suçun işlendiğine ilişkin savcılıkta ya da mahkeme bir dava ya da soruşturma varsa siber başkanlığa yazdığı zaman o bilgiler gelecek. Ama bunun dışında bilgiler bizde kalacak, devletinize güvenin burada bir sorun yok."

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Kaynak: tv100

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