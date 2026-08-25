Sosyal Medyada Bunu Yapan Yandı! Yargıtay'dan Kritik Hapis Cezası Kararı

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Dairenin kararına göre, Bursa'da yaşayan bir kişi, dayak yediği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımları gören bir başka kişi de bu görselleri alarak, kendi sosyal medya hesabında paylaştı.

ALT MAHKEME BERAAT; İSTİNAF CEZA VERDİ

Dayak yiyen kişinin şikayeti üzerine paylaşımları yapan kişi hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Bursa 9. Asliye Ceza Mahkemesi, "atılı suçun kanunda suç olarak tanımlanmadığı" gerekçesiyle sanık hakkında beraat hükmü kurdu.

Şikayetçinin istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka aykırı buldu ve atılı suçtan sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Sanık, suç unsurlarının oluşmadığını, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürerek, mahkumiyet kararını temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

'ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RIZA DIŞI PAYLAŞIM HAKKI VERMEZ'

Dairenin kararında, şikayetçiye ait kişisel veri niteliğindeki fotoğrafların daha önce kendi hesabından paylaşılmış olmasının, bu fotoğrafların kişisel veri olma özelliğini değiştirmeyeceği ve üçüncü kişilere rıza dışında yayımlama hakkı tanımayacağı ifade edildi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Yargılama aşamasında, söz konusu görüntülerin paylaşıldığı sosyal medya hesabının sanığa ait olduğunun tespit edildiğine işaret edilen kararda, "Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşılmakla, kararda hukuka aykırılık görülmediğinden hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA