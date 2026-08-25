Adana'da Kan Donduran Vahşet: Arkadaşlarını Bıçaklayıp 'Evde Kilitli Kaldık' Diye İtfaiye Çağırdılar!

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Adana, akıllara durgunluk veren bir cinayet ve sonrasında yaşanan kurnazca kaçış planı senaryosuna sahne oldu. Olay, 20 Ağustos’ta saat 03.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartmanın 2’nci katındaki dairede meydana geldi.

CİNAYET BIÇAĞINI PENCEREDEN ATTILAR

İddiaya göre, Emrah Kocaoğlu (33) ile ev arkadaşları Tamer İnan (21) ve Mehmet Solak (24) arasında alkol aldıkları sırada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, İnan ve Solak ile Kocaoğlu arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Kocaoğlu vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Emrah Kocaoğlu kanlar içinde koltuğa yığılırken, şüpheliler ise bıçağı pencereden attı.

'KİLİTLİ KALDIK' DİYE İTFAİYE ÇAĞIRDILAR

Bir süre sonra şüpheliler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, anahtarı bulamadıkları için evde kilitli kaldıklarını belirterek yardım istedi. Şüphelilerini ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla içeri girebildi. Sağlık ekibi, yerde yatan Kocaoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

KANLI BIÇAK BAHÇEDE BULUNDU

İnceleme yapan polis, üzerinde kan lekesi bulunan ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçağı, apartman bahçesinde buldu. Bunun üzerine Tamer İnan ile Mehmet Solak gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Sorguya alınan şüpheliler, birlikte içki içtiklerini ve hatırlamadıkları bir nedenle tartıştıklarını, Emrah Kocaoğlu’nu kendilerinin bıçaklamadığını belirterek, suçu birbirinin üzerine attı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer İnan ile Mehmet Solak, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Bahçede bulunan bıçak ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

Kaynak: DHA