İstanbul'da Dehşet Anları: Eşini Vurup Kendini İş Yerine Kilitleyen Saldırgan Gözaltına Alındı

Gaziosmanpaşa'da bir yufkacının önünde eşine silahla ateş eden kişi, iş yerinin içine girdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye götürüldü. İş yeri içerisinde silahını kendi başına dayayan şüpheli, uzun uğraşlar sonucu silahını bırakarak teslim oldu. Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken, yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kişi, iş yerinin önünde eşine silahla ateş ederek ağır yaraladı.

SİLAHLI SALDIRGAN EŞİNİ VURDU

Olay, Cengiz Topel Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre H.S., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ş.G.’yi taksiyle takip etti. Ş.G.’nin minibüsten inmesinin ardından taksiden inen H.S., “Beni nasıl aldatırsın” diyerek kadınla tartışmaya başladı. Bunun üzerine Ş.G., yakındaki yufkacıya sığındı. İş yerine giren H.S., burada 1 el ateş etti. Yaralanarak sokağa çıkan Ş.G.’yi takip eden şüpheli, bir kez daha ateş ederek kadını vurdu.

UZUN ÇABALAR SONUCU SİLAHINI BIRAKARAK TESLİM OLDU

H.S. daha sonra iş yerine girerek silahı başına dayadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Ş.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerine teslim olmayan H.S., iş yerinde silahı başına dayayarak bir süre bekledi. Özel Harekat polislerinin de hazır bulunduğu olayda, ekiplerin ikna ettiği H.S. silahını bırakarak teslim oldu ve gözaltına alındı. Ş.G.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da Dehşet Anları: Eşini Vurup Kendini İş Yerine Kilitleyen Saldırgan Gözaltına Alındı - Resim : 1

'POLİSLERİ GÖRÜNCE 3 EL DAHA ATEŞ ETTİ'

Olayı gören Semih Küçük, “Sokağın başında arkadaşımı bekliyordum. Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüs almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs biraz ilerleyip kapıyı açınca adam bindi. Sesler gelmeye başlayınca taciz benzeri bir şey var sanarak biraz yaklaştım. Minibüsten herkesin indiğini görünce elindeki silahı gördüm. Görünce ben de uzaklaştım. Kadın minibüsten inip dükkana gittikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride ateş etti, yufkacıda çalışan ablamızı dışarı çıkardı. 15 dakika sonra kadın da sürüne sürüne dışarı geldi. Polislerin geldiğini görünce üç el daha ateş etti. Sonra da içeri kaçtı. Polisler hâlâ ikna etmeye çalışıyor. Silah muhtemelen kuru sıkıydı. Biz yerde kan veya yara görmedik ama şu anda öldü diyorlar” dedi.

Kaynak: DHA

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