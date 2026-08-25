Alihan Kuriş Soruşturmasında 3. Dalga! 54 Şüpheliden 38'i Gözaltında

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“Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin 25 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başsavcılık tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Kalan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

54 ŞÜPHELİ'DEN 38'İ YAKALANDI

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026/153745 sayılı soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'inin yakalandığı, 2 şüphelinin yurt dışında ve 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi. 13 şüphelinin yakalanması için çalışmaların titizlikle devam ettiği açıklandı.

11 ŞİRKET VE 4 DERNEK İÇİN KAYYIM TALEBİ

Soruşturma kapsamında atılı suçlarla bağlantılı olduğu belirtilen 11 şirket ve 4 derneğe kayyım atanması talebinde bulunuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın kamuoyunun bilgisine sunulduğunu bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi