Olası Büyük İstanbul Depreminde Senaryo Sil Baştan Yazıldı! Yılda 15 Milimetre Kayıyor, Depremin Büyüklüğü Değişebilir

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde yaşanan deprem hareketliliğinin ardından kilitli Kumburgaz Fayı’na dikkat çekerek, ses dalgaları ölçümlerine göre, fayın yılda 15 mm kaydığını belirtti. İstanbul batısındaki derin sürünmenin enerji birikimini engelleyeceğini ifaden eden Bektaş “Deprem büyüklüğü de azalabilir” dedi.

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Olası Büyük İstanbul Depreminde Senaryo Sil Baştan Yazıldı! Yılda 15 Milimetre Kayıyor, Depremin Büyüklüğü Değişebilir
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Marmara Denizi’nde peş peşe meydana gelen çok sayıda depremin ardından gözler olası ‘Büyük İstanbul depremi’ senaryolarına yeniden çevrildi. Uzman isimlerden Adalar Fayı uyarıları gelirken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez Marmara’da yer alan Kumburgaz Fayı’na dikkat çekti.

'YILDA 15 MM KAYIYOR'

Bektaş, bir ucu Silivri bir ucu Avcılar’ın güneyinde yer alan kilitli Kumburgaz Fayı için, çarpıcı bir detayı açıkladı. Bir araştırmayı örnek gösteren Bektaş “İstanbul depremi hakkında yeni bulgular ve deprem riski” başlığın adı altında paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"EGU 2026’da sunulan denizaltı akustik (ses dalgaları) ölçüm sonuçları, Kumburgaz Havzası batısında kilitli olduğu varsayılan fayın yılda 15 mm yavaşça kaydığını (creep) gösterdi. Ancak, 8 km kalınlığındaki yumuşak sediman örtüsü fayın hareketini emdiği için derin creep oranı ölçülenden daha yüksek olabilir"

'BÜYÜKLÜĞÜ AZALABİLİR'

Bektaş, muhtemel İstanbul depreminin büyüklüğüne ilişkin ise “İstanbul batısındaki derin sürünme devasa bir deprem enerjisi (sismik moment) birikimini engelleyeceği için deprem büyüklüğü de azalabilir ( M6+)” ifadelerini kullandı.

KUMBURGAZ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Kumburgaz Fay Hattı’nın Kumburgaz kolu, karadan değil, Marmara Denizi kuzeyinde Büyükçekmece'nin yaklaşık 15 kilometre açığında yer alır. Fayın bir ucu Silivri açıklarında, diğer ucu ise Avcılar güneyindedir.

4 İLÇE DOĞRUDAN RİSK ALTINDA

Deniz içerisindeki bu segment; Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi sahil şeridindeki ilçeleri sismik açıdan doğrudan risk altında bırakır.

NACİ GÖRÜR ‘YÜKLENİYOR' DİYEREK BU FAYA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İstanbul Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Prof.Dr. Naci Görür depremin Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek uyarmıştı. Görür “Kumburgaz Fayı, kilitli bir faydır ve enerji biriktiriyor. Zaman zaman küçük depremlerle bu enerjiyi kısmen boşaltıyor. Depremin yeri anlamlı; dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor” ifadeleriyle faydaki hareketliliğe dikkat çekmişti.

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İstanbul Depremi İçin Dikkat Çeken Değerlendirme! Osman Bektaş'tan Fay Hareketliliği Mesajıİstanbul Depremi İçin Dikkat Çeken Değerlendirme! Osman Bektaş'tan Fay Hareketliliği MesajıGündem

Kaynak: Türkiye

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