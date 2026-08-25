Olası Büyük İstanbul Depreminde Senaryo Sil Baştan Yazıldı! Yılda 15 Milimetre Kayıyor, Depremin Büyüklüğü Değişebilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara Denizi’nde peş peşe meydana gelen çok sayıda depremin ardından gözler olası ‘Büyük İstanbul depremi’ senaryolarına yeniden çevrildi. Uzman isimlerden Adalar Fayı uyarıları gelirken Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez Marmara’da yer alan Kumburgaz Fayı’na dikkat çekti.

'YILDA 15 MM KAYIYOR'

Bektaş, bir ucu Silivri bir ucu Avcılar’ın güneyinde yer alan kilitli Kumburgaz Fayı için, çarpıcı bir detayı açıkladı. Bir araştırmayı örnek gösteren Bektaş “İstanbul depremi hakkında yeni bulgular ve deprem riski” başlığın adı altında paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"EGU 2026’da sunulan denizaltı akustik (ses dalgaları) ölçüm sonuçları, Kumburgaz Havzası batısında kilitli olduğu varsayılan fayın yılda 15 mm yavaşça kaydığını (creep) gösterdi. Ancak, 8 km kalınlığındaki yumuşak sediman örtüsü fayın hareketini emdiği için derin creep oranı ölçülenden daha yüksek olabilir"

İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA YENİ BULGULAR VE DEPREM RİSKİ



EGU 2026’da sunulan denizaltı akustik ( ses dalgaları) ölçüm sonuçları, Kumburgaz Havzası batısında kilitli olduğu varsayılan fayın yılda 15 mm yavaşça kaydığını (creep) gösterdi. — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) August 25, 2026

'BÜYÜKLÜĞÜ AZALABİLİR'

Bektaş, muhtemel İstanbul depreminin büyüklüğüne ilişkin ise “İstanbul batısındaki derin sürünme devasa bir deprem enerjisi (sismik moment) birikimini engelleyeceği için deprem büyüklüğü de azalabilir ( M6+)” ifadelerini kullandı.

KUMBURGAZ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Kumburgaz Fay Hattı’nın Kumburgaz kolu, karadan değil, Marmara Denizi kuzeyinde Büyükçekmece'nin yaklaşık 15 kilometre açığında yer alır. Fayın bir ucu Silivri açıklarında, diğer ucu ise Avcılar güneyindedir.

4 İLÇE DOĞRUDAN RİSK ALTINDA

Deniz içerisindeki bu segment; Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi sahil şeridindeki ilçeleri sismik açıdan doğrudan risk altında bırakır.

NACİ GÖRÜR ‘YÜKLENİYOR' DİYEREK BU FAYA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İstanbul Silivri’de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Prof.Dr. Naci Görür depremin Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek uyarmıştı. Görür “Kumburgaz Fayı, kilitli bir faydır ve enerji biriktiriyor. Zaman zaman küçük depremlerle bu enerjiyi kısmen boşaltıyor. Depremin yeri anlamlı; dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor” ifadeleriyle faydaki hareketliliğe dikkat çekmişti.

Kaynak: Türkiye