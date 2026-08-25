Yasa Dışı Bahse Ağır Darbe! Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Şirketine El Konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülüyor.

17,9 MİLYAR LİRALIK PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporları, TCMB/TÖDEB tespitleri, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulguları doğrultusunda şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İncelemelerde, söz konusu işlemlerin münferit hareketlerden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler kapsamında İstanbul ve Ankara'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

33 KONUT, 50 ARSA VE 8 ARACA EL KONULDU

Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve delillerin korunması amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüphelilere ait mal varlıklarına yönelik tedbir uygulandı. Bu kapsamda suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Ayrıca Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi