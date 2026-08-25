Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Açıklaması: ABD'nin Kararını Memnuniyetle Karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Açıklaması: ABD'nin Kararını Memnuniyetle Karşılıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi'nden çıkarma kararı almasının ardından bir açıklama yayımladı.

'İSTİKRARIN TESİSİNE İVME KAZANDIRACAK'

Açıklamada, ABD'nin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, "Bu kararın, Suriye’nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD’nin Suriye’yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi’nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu doğrultuda irade ortaya koyan ABD yönetiminin ve sürece destek veren ABD Kongresi'nin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor; Suriye hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz.

'EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİ AŞILMIŞTIR'

Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte, Suriye’nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmıştır. Bu kararın, Suriye’nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ile ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz.

ULUSLARARASI TOPLUMA 'SORUMLULUK' ÇAĞRISI

Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Açıklaması: ABD'nin Kararını Memnuniyetle Karşılıyoruz 'Memnuniyetle Karşılıyoruz'