Gülistan Doku Dosyasında Kan Donduran Detay: 'Katil Zanlısı Cinayet Yerinde Sabahlamış!'

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Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde sırra kadem basan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında ezber bozan yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyaya giren "Şubat" kod adlı gizli tanığın kritik itiraflarını kamuoyuyla paylaştı. Gizli tanık, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün Rostan mevkisinde katledildiğini ve cenazesinin de bu bölgeye yakın bir noktaya gömüldüğünü iddia etti.

HTS, PTS VE KGYS KAYITLARI GİZLİ TANIĞI DOĞRULADI

Soruşturma dosyasındaki teknik verilerin gizli tanığın beyanlarıyla birebir örtüştüğü saptandı. GSM baz verilerine göre, Gülistan Doku'nun telefonundan alınan son sinyal kulesinin Rostan mevkisini işaret ettiği belirlendi.

İncelemelerde; "insan öldürme suçuna iştirakten" tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu, Fatih Özmen, Erdoğan Elaldı ve firari şüpheli Umut Altaş’ın da cinayet saatlerinde aynı koordinatlarda bulundukları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına yansıdı.

'CİNAYETTEN 8 GÜN SONRA OLAY YERİNDE SABAHLADI'

Dosyadaki en dikkat çekici ve ürpertici gelişme ise baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel’e ait takvim kayıtları oldu. Resmi belgelere göre, tutuklu şüpheli Sonel, cinayetin işlendiği iddia edilen 5 Ocak tarihinden tam 8 gün sonra, yani 13 Ocak 2020 gecesi yeniden Rostan mevkisine giderek sabah saatlerine kadar burada bekledi.

'KATİLİN OLAY YERİNE GERİ DÖNMESİ Mİ, VİCDAN AZABI MI?'

Şüphelinin cinayet mahallinde sabahlamasına sert tepki gösteren avukat Ali Çimen, sosyal medya hesabından adli makamlara şu kritik soruları yöneltti:

"İnsan öldürme olayından 8 gün sonra maktulün öldürüldüğü yerde katil zanlısı Mustafa Sonel’in sabahlamış olması nasıl açıklanabilir? Katilin her zaman olay yerine geri dönmesi olarak mı? Vicdan azabı mı?"

Kaynak: Haber Merkezi