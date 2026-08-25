Kundaklama ve Kurşunlama Olayına Karışan Çeteye Darbe: Evden Cephanelik Çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, yeni nesil organize suç örgütlerine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Yurt dışında cezaevinde bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olan bir baronun yönettiği suç örgütüne ağır darbe vuruldu.

KURŞUNLAMA VE KUNDAKLAMA OLAYLARININ ARKASINDAN ÇIKTILAR

İstanbul genelinde korku ve infial yaratmaya çalışan şebekenin eylem zinciri, polis ekiplerinin titiz takibiyle deşifre edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına hareket eden tetikçilerin İstanbul’un farklı ilçelerinde esnafı hedef alan eylemler gerçekleştirdiği belirlendi.

Suç örgütünün 3 gün içerisinde ; 18 Ağustos 2026 tarihinde Bayrampaşa’da faaliyet gösteren “Melike Beauty” isimli güzellik merkezini kundakladığı,19 Ağustos 2026 tarihinde Pendik’teki “7-24 Galeri” isimli iş yerini ateşe verdiği, 20 Ağustos 2026 tarihinde ise yine Bayrampaşa’da bulunan “Andaç Emlak” isimli iş yerini kurşun yağmuruna tuttuğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, SORGUSUNDA O İSMİ VERDİ

Söz konusu 3 farklı eylemi örgüt adına gerçekleştirdiği belirlenen Ozan Allahkulu isimli şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu ve cep telefonunda yapılan adli bilişim incelemeleri, örgütün gizli cephaneliğini ortaya çıkardı. Telefon incelemesinde, zanlının Fatih ilçesindeki metruk bir binada AK-47 (Kalaşnikof) marka uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafları çıktı.

METRUK BİNADAN CEHPANELİK ÇIKTI

Fotoğrafların çekildiği adrese operasyon düzenleyen emniyet güçleri, metruk bina içerisinde bekçilik yapan Mustafa Çiçek isimli bir diğer şüpheliyi suçüstü yakaladı. Metruk binada gerçekleştirilen aramalarda; bir adet AK-47 marka uzun namlulu tam otomatik silah, bir adet Uzi marka otomatik tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi