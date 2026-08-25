Kamuyu Soyan Şebekelere Eş Zamanlı Darbe! Dinamikpay ve Kemer Detayı Şok Etti: 68 Gözaltı, Milyarlık Mal Varlıklarına El Konuldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu kaynaklarını hedef alan, suç gelirlerini aklayan, yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen yapılanmalara yönelik 11 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Gürlek, 77 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, şu ana kadar 68 kişinin gözaltına alındığını, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

DİNAMİKPAY SORUŞTURMASINDA 13 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi. Şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ANTALYA'DA 10 MİLYAR LİRALIK HAZİNE TAŞINMAZI İNCELENİYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kemer ilçesinde Hazine'ye ait taşınmazların, mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiilî kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği, bu yolla kamunun zarara uğratıldığı ve haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönünde bulgular elde edildi. Soruşturma kapsamında 80 Hazine taşınmazı yakın incelemeye alınırken, bu taşınmazların güncel piyasa değerleri üzerinden ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira olduğu değerlendirildi. Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil kişilerden oluşan 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Antalya'nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir'de toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Gürlek, devletin malının milletin ortak hakkı olduğunu belirterek kamu görevini kişisel menfaat amacıyla kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti. Soruşturmanın, yapılanmanın tüm boyutlarının ve elde edilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

GAZİANTEP'TE 13,7 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yurt dışına usulsüz şekilde çıkarıldığı ve yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Şüpheli kişi ve şirket hesaplarında 13 milyar 760 milyon lirayı aşan para hareketi belirlendi. Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 570 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

KAMU MALINI KİŞİSEL MENFAAT ALANINA ÇEVİRENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ



Kamu kaynaklarının korunması, milletimizin hakkının gözetilmesi ve kamu gücünün hiçbir şekilde şahsi menfaat aracı hâline getirilmemesi konusundaki kararlılığımızı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün kamuoyuyla… https://t.co/iVuy6qMoAw — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 25, 2026

Kaynak: Haber Merkezi