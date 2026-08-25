Meteoroloji Uyardı! Yurdun Bir Yanında Sağanak, Diğer Yanında Kavurucu Sıcak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan yeni hava tahminlerini paylaştı. Buna göre kuzey ve doğu bölgelerde sağanak yağış beklenirken, Zonguldak ve Bartın kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

YURDUN DOĞUSU VE KUZEYİ SERİNLEYECEK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Karadeniz'de, ayrıca Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevrelerinde etkili olması bekleniyor. Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısında da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yurdun diğer kesimlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Batı ve güney kesimlerde sıcak havanın etkisini koruması beklenirken, Ege'de yüksek sıcaklıkların devam edeceği tahmin ediliyor. Denizli'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor.

ZONGULDAK VE BARTIN İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, Batı Karadeniz kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara karşı da uyarıda bulundu. Öğle saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Batı Karadeniz'de rüzgarın fırtınamsı şekilde esmesi beklenirken, denizde dalga boyunun yer yer 3 metreye ulaşabileceği belirtildi. Deniz ulaşımı ve kıyı kesimlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbir çağrısı yapıldı.

İSTANBUL'DA DERECE 31'İ GÖSTERECEK

Meteoroloji'nin tahminlerinde İstanbul'da 31, Ankara'da 32, İzmir'de 36, Antalya'da ise 35 derece sıcaklık öngörülüyor. Trabzon ve Rize'de sıcaklıkların 28 derece civarında olması beklenirken, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 38 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi