İzmir'de IŞİD Operasyonu, Çok Sayıda Şüpheli Gözaltında

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sanal medya hesaplarından IŞİD propagandası niteliğinde paylaşımlar yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon, bugün saat 06.00'da eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERE VE BAZI KİTAPLARA EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile hakkında toplatma kararı bulunduğu belirlenen kitaplara el konuldu.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA