Alihan Kuriş Soruşturmasında 3'üncü Dalga: 54 Kişiye Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü 3'üncü dalga operasyonu kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.

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Alihan Kuriş Soruşturmasında 3'üncü Dalga: 54 Kişiye Gözaltı Kararı
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“Süleymancılar” olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilerin “çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalarla tutuklandığı soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ilk iki dalga operasyonunda elde edilen delil ve tespitlerin ardından üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.Üçüncü dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.

İLK DALGADA 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Alihan Kuriş hakkında yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kuriş ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheliden 32'sinin tutuklanmasına hükmetti.

Alihan Kuriş Soruşturmasında 3'üncü Dalga: 54 Kişiye Gözaltı Kararı - Resim : 1

İKİNCİ DALGADA 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, soruşturmada örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyeleri olarak görev yaptıkları belirtilen İsa A. ve Taner Ç. de yer aldı.

Alihan Kuriş Soruşturmasında 3'üncü Dalga: 54 Kişiye Gözaltı Kararı - Resim : 2

SUÇLAMALAR VE İDDİALAR

Alihan Kuriş hakkında çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyete değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı belirtiliyor. Soruşturmada adı geçen 49 şüpheliye yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma gibi suçlamalar yöneltiliyor. Bu kapsamda ilk operasyon, 13 Ağustos sabahı Ankara merkezli 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen polis baskınlarıyla gerçekleştirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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