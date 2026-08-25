Kayseri'de Can Pazarı! Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Onlarca Yaralı Var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsü ile akaryakıt tankerinin karıştığı kazada 2'si ağır 35 kişi yaralandı. Öte yandan tankerdeki benzinin yola dökülmesi sonucu ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 35 YARALI VAR

Cizre'den Ankara'ya giden 33 ANR 013 plakalı yolcu otobüsü ile 38 APR 821 plakalı benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da devrildi. Kazada 2’si ağır 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de Can Pazarı! Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Onlarca Yaralı Var - Resim : 1

BENZİN DÖKÜLDÜ, EKİPLER ÖNLEM ALDI

Devrilen tankerdeki benzin yola dökülürken, ekipler yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Belediye ve itfaiye ekipleri, yola dökülen benzini temizlemek için çalışma yürüttü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kayseri Trafik kazası Otobüs
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Kayseri'de Can Pazarı! Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Onlarca Yaralı Var Kayseri'de Can Pazarı! Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Onlarca Yaralı Var