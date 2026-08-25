Kayseri'de Can Pazarı! Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Onlarca Yaralı Var

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 35 YARALI VAR

Cizre'den Ankara'ya giden 33 ANR 013 plakalı yolcu otobüsü ile 38 APR 821 plakalı benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da devrildi. Kazada 2’si ağır 35 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BENZİN DÖKÜLDÜ, EKİPLER ÖNLEM ALDI

Devrilen tankerdeki benzin yola dökülürken, ekipler yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Belediye ve itfaiye ekipleri, yola dökülen benzini temizlemek için çalışma yürüttü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA