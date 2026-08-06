Bilirkişi Raporu Oyunu Bozdu: Gülistan Doku Dosyasında Dalgıçlar da Parmaklıklar Ardında

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Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde sırra kadem basan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) kaybedilmesine ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma yeni bir boyuta evrildi. Aralarında dönemin mülki amirleri ve emniyet müdürlerinin de bulunduğu 28 kişinin tutuklandığı dev dosyada, baraj gölündeki aramalarda şüpheli materyaller bulan iki kamu görevlisi dalgıç da "delil karartmak ve sahte tutanak düzenlemek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BARAJIN DERİNLİKLERİNDE BULUNAN ŞÜPHELİ REÇETE VE NOT

NTV'de yer alan habere göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği dosyadaki iddialar, arama kurtarma çalışmaları sırasında su altından çıkarılan delillerin baraja dışarıdan nasıl ulaştığı ve tutanakların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı üzerine odaklandı.

Soruşturma dosyasında yer alan 8 Ocak 2020 tarihli ilk tutanakta, su altındaki aramalarda ıslanmış bazı kağıt parçalarının çıktığı beyan edilmişti. Bu kağıtlar arasından Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu bir doktor reçetesi ile üzerinde "psikolojikmen bize baskı yaratıldığı" yazılı bir notun çıktığı iddia edilerek olay yeri incelemeye teslim edilmişti.

'O DERİNLİKTE KAĞIT KALMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Dalgıçlar tarafından 10 Ocak 2020'de baraj tabanında bulunduğu öne sürülen 14 santimetrelik siyah saplı makas ile söz konusu kağıtlara ilişkin dosyaya giren uzman bilirkişi raporu, tüm süreci tersine çevirdi.

Raporda, fiziksel ve hidrolik kurallar gereği hafif bir kağıt parçasının barajın 14 metre derinliğinde uzun süre akıntıya kapılmadan kalmasının tıbben ve fiziken "mümkün olmadığı", suyun etkisiyle çoktan sürüklenmesi gerektiği bilimsel verilerle ortaya kondu.

Bu tespit, delillerin dalgıçlar tarafından sonradan baraja bırakıldığı şüphesini doğurdu.

TUTUKLAMA LİSTESİNE DALGIÇLAR DA EKLENDİ

"Kasten öldürme", "suç delillerini gizleme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi ağır suçlardan yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı, 2 dalgıcın da eklenmesiyle yükseldi.

Soruşturma kapsamında daha önce; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, baş şüpheli olan oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un üvey babası (eski polis) Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer tutuklanmıştı.

VERİLERİ SİLEN KAMU GÖREVLİLERİ VE FİRARİ ŞÜPHELİ

Dosyadaki kritik diğer tutuklular arasında, Doku'nun SIM kartındaki verileri imha ettiği öne sürülen eski polis Gökhan Ertok ile hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir yer alıyor. İl Özel İdaresi çalışanları Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven ile koruma polisi Şükrü Eroğlu ve güvenlik korucusu Fatih Özmen de cezaevinde bulunuyor.

Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise kısa süre önce ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: NTV