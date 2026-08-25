Alihan Kuriş'in Gözaltı Anı İlk Kez Yayınlandı

Kamuoyunda 'Süleymancılar' cemaatinin lideri olarak bilinen ve 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma' suçlamasıyla tutuklanan Alihan Kuriş'in, İstanbul Üsküdar'daki bir evde emniyet güçlerince gözaltına alındığı ilk anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturmasında adli süreç devam ederken, operasyon gününe yeni deliller dosyaya girdi. Kamuoyunda 'Süleymancılar' cemaatinin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş ve çok sayıda şüphelinin yakalandığı 13 Ağustos tarihli eş zamanlı baskınların perde arkasını aydınlatan yeni video kayıtları ortaya çıktı.

ÜSKÜDAR'DAKİ EVİN MÜŞTEMİLATINDA GÖZALTI

Emniyet birimleri tarafından basına servis edilen yeni görüntülerde, operasyon ekiplerinin Alihan Kuriş'in İstanbul Üsküdar'daki lüks ikametine giriş yaptığı anlar görülüyor.

Alihan Kuriş'in Gözaltı Anı İlk Kez Yayınlandı - Resim : 1

Görüntülerde Kuriş'in, malikanenin bahçesinde yer alan müştemilat binasında güvenlik güçleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı anlar net bir şekilde kameralara yansıyor.

13 Ağustos'ta gerçekleştirilen ilk dalga operasyonda Alihan Kuriş ile birlikte örgüte finansal destek sağladığı ve haksız kazanç zincirinde yer aldığı iddia edilen çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: DHA-İHA

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