Madencilerin Ankara'daki Direnişi Zaferle Sonuçlandı

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Ankara’da Yıldızlar SSS Holding’e karşı alacaklarının ödenmesi için 17 gündür eylem yapan maden işçilerinin talep ettiği ücretlerinin ödenmesinin ilk taksiti bugün gerçekleştirildi.

DİRENİŞ SONLANDIRILDI

Ödemenin ardından Bağımsız Maden-İş Sendikası, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylemi oy birliğiyle sonlandırma kararı aldı. Kararın açıklanmasının ardından madenciler, “Zafer direnen emekçinin oldu” sloganı attı.

İŞÇİLERİN ALACAKLARI 4 TAKSİT HALİNDE ÖDENECEK

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Maden ve Eti Maden’de çalışan Bağımsız Maden-İş üyesi işçiler, ödenmeyen maaş, tazminat ve diğer özlük hakları için eylem başlatmış, direnişlerini Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne taşımıştı.

17 gün süren eylemler boyunca polis müdahaleleriyle de karşılaşan işçiler, geçtiğimiz günlerde işveren tarafıyla görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmelerin ardından işçilerin alacaklarının ödenmeye başlanacağı açıklanmıştı.

İşçilerin alacaklarının tamamının tek seferde değil, 42 gün içerisinde 4 taksit halinde ödeneceği bildirildi. Her işçinin maaş, tazminat, özlük hakları, izin günleri ve işten ayrılma durumuna göre farklı alacaklarının bulunması nedeniyle hesaplara yatırılan tutarların da farklılık gösterdiği belirtildi.

'ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLDU'

Bağımsız Maden-İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, ilk taksitlerin hesaplara yatırılmasının ardından bakanlık önündeki eylemi sonlandırma kararını açıkladı.

Ünder, direnişin kazanımla sonuçlanmasında tutuklu bulunan Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun da önemli payı olduğunu belirtti.

Ünder ayrıca üç bakanlığın süreç boyunca kendilerine açık şekilde destek vermemesine tepki gösterirken, işçilerin haklarını almak için yürüttüğü mücadelenin sonucunda ilk ödemenin gerçekleştiğini vurguladı.

İşçiler eylemleri sonlandırma kararının ardından "Zafer direnen emekçinin oldu" sloganını attı.

Kaynak: Haber Merkezi