Bakan Gürlek'ten Şike ve Yasa Dışı Bahis Çıkışı: Yakın Zamanda Operasyonlar ve Soruşturmalar Olabilir

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Başak Şengül ve Buket Aydın’ın sorularını tv100’de yanıtladı.

Akın Gürlek'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

'DİN KİSVESİ ALTINDA VATANDAŞIN DUYGULARI KULLANILIYOR'

"'Kuriş Suç Örgütü' soruşturmamızda 3. Dalga yapıldı. 15 şirkete kayyum atandı, 4 derneğe de kayyum kararı verildi. Son dalgadaki gözaltına alınanlar hakim karşısına çıkmadı, gözaltı süresi var.

En başta da söylediğimiz gibi bu tamamen bir suç örgütüne yönelik operasyondur. Bir dini yapılanmaya dair bir operasyon değildir kesinlikle. Din kisvesi altında vatandaşların dini duygularını kullanılıyor burada.

'ESKİ BAKANIMIZIN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN ŞÜPHELİ DURUM SÖZ KONUSU'

Eski bakanımız hakkında ölümüne ilişkin şüpheli bir durum söz konusu. Ahmet Arif Denizolgun'un ölümünden sonra silsileye aykırı şekilde Alihan Kuriş başa geçiyor. Burada bir suç örgütü var. Devlet aleyhine dolandırıcılık suç örgütü iddiası var. Derinleşebilir mi, derinleşebilir. Biz kesinlikle dini grup veya dini yapılanmaya operasyon yapmadık.

'DEVLET ALEYHİNE SUÇ İDDİASI VAR, YENİ İTİRAFÇI BEYANLARI GELİYOR'

Kara para aklama, örgüt kurma yönetme, devlet aleyhine suç iddiası var. Bu iddiaların üzerinden soruşturma da derinleşebilir. Yeni itirafçı beyanları da geliyor.

Bu konuda çalışmamız devam ediyor. Paraların yurt dışına çıkarılması konusunda tespitler var. Bunun için çeşitli yöntemler tercih ediyorlar. Bir turizm şirketleri üzerinden elden para vererek, paraları yurt dışına çıkartıyorlar. Köln’de bir yapılanma var. Merkezlerini oraya taşımak istiyorlar. Başsavcılığımızın çalışması devam ediyor.

'KAYMAKLI YAŞAM TARZI KURDUKLARINI GÖRÜYORUZ'

Alihan Kuriş 1982 doğumlu. Çok genç yaşta; annesi ve diğer kardeşi de yakalandı. Onların mal varlığına bakınca 185 civarında taşınmaz var. Örgüt yönetiminin örgütün tabanındakilerin dini duygularını sömürerek kendilerine kaymaklı yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz. Kuriş’in geçmiş dönemine de baktık. 25 yaşındayken Porcshe marka araba kullandığını gördük.

Bunların hepsi inceleniyor. Soruşturmalarda MASAK raporları önemli. Başsavcılığımız yeni şirketlerle ilgili de raporlar isteyecek. Yeni itirafçılar oluyor, vatandaşlarımızdan da bize ulaşanlar oluyor.

'DİN KİSVESİ ALTINDA KENDİLERİNE LÜKS BİR YAŞAM KURMUŞLAR'

Tekrar altını çizmek istiyorum. Bu tamamen örgütün mali yapılanmasına ilişkin bir operasyon. Din kisvesi altında kendilerine lüks bir yaşam oluşturan yapılara karşı mücadele ediyoruz şu anda. Başsavcılığımızın takdirinde yeni dalgalar olabilir.

'ARİF AHMET DENİZOLGUN'UN ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELER VAR'

Bir doğal ölüm mü, dışarıdan müdahale ile ölüm mü, fethi kabir yapıldı. Burada şüpheler var.

Alihan Kuriş, 36 yaşında başa geçiyor. Örgütün içindeki yapılanma değişiyor. Dosyaya sunulan bir adli tıp raporu da var. Adli Tıp Raporu bekleniyor, bu ne zaman çıkar, bekliyoruz.

Bir boğulma iddiası var. Sağlık ekiplerine geç haber verme durumu var. Bunların hepsi araştırılıyor. Soruşturma muhtemelen derinleşecektir. Biz de takip ediyoruz.

2 soruşturmamız var Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik soruşturmanın dışında Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturma var.

'İNSANLARA ZORLA SENET İMZALATMALAR VAR'

İnsanların zorla, tehditle, şantajla para almalar, senet imzalatmalar var. Şantajlar var.

Başsavcılarımızın uhdelerinde devam ediyor. Alparslan Kuytul özellikle 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde söylediği sözler var. 'Darbe başarılı olsaydı' gibi. Burada devam eden süreç var.

'ANA BİLGİSAYARLARI SÖKTÜKLERİNİ TESPİT ETTİK'

Arama kararı çıkmadan önce bir şekilde öğrenip bütün ana bilgisayarları söktüklerini tespit ettik. Başsavcılığımız ikametlerde arama yaptığında bütün ana bilgisayarın kasalarının sökülmüş olduğunu tespit etti. Bu da örgütün ciddi bir istihbarat ağı olduğunu gösteriyor.

İçeriden itirafçı beyanları da var. Özellikle Alparslan Kuytul, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de söylediği sözler biliniyor. Bunlar zaten toplumda bir nefret oluşmuştu. Bunlar tamamen suç örgütü yapılanması ve süreç de devam ediyor.

'BAKANIMIZIN BUNU YAPMAMASI LAZIMDI'

Çakarlı araba ile kaçmaya çalışıyorlar. Bu amaçla kullandıkları değerlendiriliyor.

İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor.

Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Bakan İdris Naim Şahin Bey. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor.

'MAHKEMELER ŞOV YERİ DEĞİL'

Mahkemeler şov yeri değil. Savcılık aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler. Mahkeme salonunda bir heyet var, bir savcı var. Savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynısını tekrar ettiklerini görüyoruz. Heyet sorular soruyor, Ekrem İmamoğlu bu sorulardan dolayı gerginleşiyor. Canlı yayında mahkeme yayınlansın diyorlardı. Ben şimdi Ekrem İmamoğlu yine aynısını söyler mi, merak ediyorum.

Bunların çoğu savcılıkta dinlenmişti. Savcılık aşamasındaki beyanlarını tekrar ettiler.

'AHBAP SORUŞTURMASI DERİNLEŞEBİLİR'

AHBAP soruşturması derinleşebilir. Deprem zamanında bazı ünlüler, 'Devlet kurumları çalışmıyor' algısı çizerek AHBAP'a yönlendirdiler insanları. Savcılık ifadelerini aldı. Hepsi, 'Haluk Levent'e güvendik, kandırdı bizi.' dediler. Haluk Levent bir kumar sarmalına düştü.

Burada bir sistem kurulmuş, Haluk Levent taşınmazları üçüncü şahıslara devrediyor.

İnsanlarımız elinden geldiğince yardım etmeye çalıştı. Vatandaşlarımızın iyi niyetleri suiistimal edildi. Soruşturma derinleşecektir. Yeni dalgalar olabilir.

'DEVLET PEŞİNİ BIRAKMAZ, AYDINLATIR VE HESABINI SORAR'

Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Birimi, 46 suçu aydınlattı. Başında bir Hakim/Savcı arkadaşımız var. 690 civarında dosya var. Sürekli bu dosyalarla ilgileniyor, ilgili savcılarla toplantılar yapıyor.

Bu birimin hareket alanı geniş. Gerekirse özel bir ekip kurabiliyoruz. Tunceli'de bunu yaptık. Sahada araştırmalar yaptılar.

Bu aslında farklı bir bakış açısı gösteriyor. Biz aslında bir şey yapmıyoruz. Devlet, cinayette ortadaki faili bulmak zorundadır.

Toplumdan her kesimden olumlu katkılar aldık. Arkadaşlarımız gece gündüz demeden özel olarak çalışıyorlar.

Devlet, bu işin peşini bırakmaz. Bir gün aydınlatır ve hesabını sorar. Bizim amacımız bu.

'FETÖ'NÜN YAPTIĞI BİR EYLEM'

Muhsin Yazıcıoğlu olayında FETÖ'nün bir organizasyon yaptığını gördük. Pilot, pilotun eşi, pilotun da dahil olduğu Elazığ'da toplantı yapılıyor. Bu toplantıya Adil Öksüz de katılıyor. Adil Öksüz, cinayetten bir gün önce yurt dışına gidiyor. Artık cinayet diyebiliyoruz. Çok kuvvetli şüpheler var.

Operasyon ve soruşturma derinleşecektir. Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok severdim. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir değerdir, güçlü bir liderdir.

Sonuna kadar gideceğiz, ucu nereye dokunursa dokunsun. FETÖ'nün yaptığı bir eylemdir. Öyle görünüyor.

'SÜRESİZ NAFAKA İPTALİ EKİM AYINDA YASALAŞACAK'

Süresiz Nafaka Anayasa Mahkemesi tarafından iptal etti. Ekim ayında bu yasalaşacak. Bu hakkaniyete aykırı. 1-2 gün evli kalan şahsın ömür boyu nafaka ödemesi vicdanlara aykırı. Hakim, durum ve şartlara göre nafakayı sınırlandırabilecekleri bir düzenleme yaptık. Gerekirse bir süre koyarak, nafaka ödenmesi kararını verecek. Bayanlarımızı üzmeyen bir düzenleme yapılacağını söylemek istiyorum.

YASA DIŞI BAHİSTE OPERASYON SİNYALİ

Sosyal medyaya kimlikle girilmesiyle ilgili sosyal medya düzenlemesi ekim ayında geliyor.

Biz temiz spordan yanayız. Arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Başsavcılarımız nezdinde bir birim kurduk. Şike, teşvik, bahis ile ilgili.

Disiplin cezası verdikleri şahıslara biz soruşturma açmıyoruz. Yakın zamanda operasyonlar olabilir, soruşturmalar olabilir. Biz sporun temiz kalmasını istiyoruz."

Kaynak: tv100