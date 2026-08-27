'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Akın Gürlek'ten Net Mesaj: Sabote Edilmesine Göz Yummayacağız

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100 canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen noktaya ve olası provokasyon girişimlerine de değinerek, bu tarz eylemlere izin vermeyeceklerini belirtti.

Akın Gürlek, konuşmasından şu ifadeleri kullandı:

"467 gibi büyük bir oy çoğunluğu ile Terörsüz Türkiye Yasası kanunlaştı.

Özellikle yasa yürürlüğe girdikten sonra hukuk sürecini Adalet Bakanlığı takip edecek. Bir kısmı yasalaştıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra görevlerine başlayacak.

Burada ilk toplantımızı yaptık, önemli kararlar aldık. Alt komisyonların kurulması önemliydi. Tekrardan toplantı yapabiliriz. Bunun zamanını belirlemedik.

'2.3 TRİYON DOLARLIK KAYIP VAR'

2.3 trilyon dolar terörden dolayı bir kayıp var. Terörün olduğu bir yerde yatırım, istikrar ve adalet sağlanamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın bilge Lider Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum.

Bir vatandaşımız bana şunu söyledi;

Ağrı Dağı 3 ilden de görülebiliyor. Biz bu dağa uzaklardan bakıyorduk. Şimdi bunun eteklerinde piknik yapabiliyoruz dedi. Bırakın, piknik yapmayı biz yanından geçemezdik dedi. Bu beni çok etkiledi. Türk-Kürt kardeşçe yaşıyoruz. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'a da teşekkür ediyorum. 467 çok büyük bir rakam.

'SÜRECİN SABOTE EDİLMESİNE GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Ben Nevşehirliyim, Kapadokya'ya insanlar turizme geliyor. Tunceli'ye Munzur'a insanlar neden turizme gitmesin. Yatırımlar olacak bunlar çok önemli.

Bu süreci provoke etmek isteyenler oluyor. Tribünlerde istenmeyen bir şeyler oldu. Sürecin sabote edilmesine göz yummayacağız."

Kaynak: tv100