Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç Hakkında Karar
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Hakimliğe sevk edilen Yontunç, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Esat Yontunç dün sağlık kontrolüne götürülmesinin ardından bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Yontunç savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İşlemleri tamamlanan Yontunç, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA-İHA
Son Güncelleme:
O Marketlerde Zam Yapılmayacak: Ramazan Sonuna Kadar Fiyatlar Sabitlendi! İşte Marketler ve Fiyatlar