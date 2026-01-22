Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç Havalimanında Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, önceki gün birçok isim adliyeye sevk edilirken, gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Bu isimlerden biri de Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'tu. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yontunç'un bugün gözaltına alındığı öğrenildi.

'İLK UÇAKLA ÜLKEME DÖNECEĞİM'

Esat Yontunç, hakkında çıkan yakalama kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Yontunç açıklamasında "Hayatım boyunca bu konularla bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Acun Medya'da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte Acun Firarda programını hazırlamış, bu program 2006 yılına kadar yayınlanmıştır.

2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak çalışan Esat Yontunç; Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde görev almıştır.

Kaynak: İHA