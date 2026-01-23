16 Yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar Kafasından 3 Kez Vurularak Öldürülmüştü... Acılı Aileye Kan Donduran Mesaj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’de park halindeki bir otomobilde başından vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ın ailesinin adalet mücadelesi sürerken, acılı baba Murat Aygar kendilerine gönderilen tehdit mesajlarını kamuoyuyla paylaştı. Aygar, kızının ölümüne ilişkin yargı sürecinde sanıkların ifadelerini üç kez değiştirdiğini belirterek, aileye davadan vazgeçmeleri için süre tanındığını öne sürdü.

Olay, 31 Ağustos’ta Mersin’in Toroslar ilçesinde meydana gelmişti. Genç kız, park halindeki bir araçta tabancayla başından vurulmuş halde bulunmuş, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı. Dava süreci devam ederken baba Murat Aygar, kendisine gönderilen mesajlarda açık şekilde tehdit edildiklerini ve dosyadan çekilmeleri için bir haftalık süre verildiğini söyledi.

AİLE DAVADAN VAZGEÇMİYOR

Hiranur’un annesi Gülten Tan, kızının sanıklardan biriyle kısa süreli bir ilişki yaşadığını belirterek, olayın bir kaza ya da şaka değil, açık bir cinayet olduğunu dile getirmişti. Baba Murat Aygar da Türk adaletine güvendiklerini ve kızlarının ölümünün peşini bırakmayacaklarını ifade etmişti.

Mahkeme, tanık ve avukat beyanlarının ardından eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ertelemiş, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

“EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ”

Kamuoyuna seslenen Murat Aygar, “Kızım Hiranur, 16 yaşındayken üç kişi tarafından vurularak öldürüldü. Olaydan sonra intihar ve kaza gibi iddialar ortaya atıldı, ifadeler defalarca değiştirildi. Biz tek bir şey istiyoruz: Suçluların en ağır cezayı alması. Hiranur için adalet istiyoruz” dedi.

TEHDİT MESAJI DOSYAYA GİRDİ

Aygar ailesi, kendilerine gönderilen ve davadan çekilmeleri yönünde baskı içeren mesajları savcılığa da iletti. Baba Aygar, aile olarak hem kızlarının ölümünün aydınlatılmasını hem de kendilerine yönelik tehditlerin soruşturulmasını talep ettiklerini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi