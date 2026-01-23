Beykoz’da 2 İETT Otobüsü Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar Var

İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 7 kişinin yaralandığı bilgisi geldi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 34 RVT 59 plakalı özel halk otobüsü ile İ.E. idaresindeki 34 HO 3539 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis,sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada, 34 HO 3539 plakalı otobüste bulunan şoför ile 34 RVT 59 plakalı otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Çayır Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, bölgede kısa süreli araç yoğunluğu oluştu. Otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

