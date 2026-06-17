Açlık Grevi Kararı Alan Öğretmenlere Ankara'da Polis Müdahalesi: Çok Sayıda Gözaltı Var

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Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenlerin Ankara'daki eylemleri sürüyor.

ÖĞRETMENLERE POLİS MÜDAHALESİ, EN AZ 14 GÖZALTI

Açlık grevini sürdüren ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çankaya kapısı önünde bir araya gelen öğretmenlerin eylemine bir kez daha polis müdahales gerçekleşti.

Müdahale sonucunda en azın 14 kişi gözaltına alındı.

CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Müdahalenin yapıldığı Çankaya kapısı önüne gelen CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, öğretmenlerin dertlerini anlatmak istediğini vurgulayarak İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'ne tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi