TBMM'ye Yürümek İsteyen Öğretmenlere Polis Müdahalesi: Gözaltına Alınanların Tamamı Serbest Bırakıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın mülakat uygulaması nedeniyle mağdur olduklarını belirten 1611 öğretmen ile özel sektörde çalışan öğretmenler, hak taleplerini duyurmak amacıyla Ankara'da eylem düzenledi. Öğretmenler, gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak TBMM Çankaya Kapısı'na yürümek istedi. Ancak grup, Güvenpark'ta polis engeliyle karşılaştı. Yaşanan müdahale sırasında, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali'nin de aralarında bulunduğu 41 öğretmen gözaltına alındı.

'MÜCADELE SÜRECEK' VURGUSU

Gözaltıların ardından öğretmenler eylemlerini Sakarya Caddesi'nde sürdürdü. Burada yapılan açıklamalarda, gözaltına alınan meslektaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Öğretmenler, çalışma koşulları ve özlük haklarına ilişkin talepleri karşılanıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı. Gözaltındaki öğretmenlerin serbest bırakılmasını isteyen grup, hak arayışından vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, gözaltına alınan öğretmenlerin tamamının akşam saatlerinde serbest bırakıldığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi