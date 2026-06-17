Maden Ocağında Göçük, 1 İşçi Toprak Altında

Bolu'da maden ocağında göçük meydana geldi. Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı, toprak altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında göçük meydana geldi.

Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

2 İŞÇİ KURTULDU, 1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı, toprak altında kaldığı değerlendirilen Muhammet Özkul adlı işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA

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