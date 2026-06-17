Özel Hastanelerde Acil Serviste Hangi Durumlarda Ücret Alınmaz? İşte Vatandaşın Bilmediği Haklar

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 39 derece ateşle özel hastanenin acil servisine başvuran bir vatandaşın kendisinden 8 bin lira muayene ücreti istendiğini öne sürmesi üzerine konu yeniden gündeme geldi.

YÜKSEK ATEŞ ACİL VAKA SAYILIYOR MU?

Hasta Hakları Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir, 38 derecenin üzerindeki ateşin ve hastanın şikâyetlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “38 derece üstü ateş varsa ve aynı zamanda hastanın yakınması ve şikayeti varsa sağlık kuruluşları bu hastayı acil olarak değerlendirir. 39 ve üstü ateşi var ama hiçbir yakınması olmasa bile yine acil olarak değerlendirilir.” dedi.

Demir, ateşin nedeninin belirlenmesi için yapılan tetkiklerin ardından hastanın durumuna göre yeşil ya da sarı alan kapsamında değerlendirildiğini ifade ederek, birden fazla tetkik ve tıbbi müdahale uygulanması halinde hastadan ilave ücret alınamayacağını söyledi.

ACİL SERVİSTE HANGİ HİZMETLER ÜCRETSİZ?

Mevzuata göre hastanın müşahede altına alınması, yatışının yapılması, tıbbi müdahalede bulunulması veya başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi durumlarında vaka acil olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda verilen sağlık hizmetleri için ek ücret talep edilmemesi gerekiyor.

Demir, ateş düşürmek amacıyla yapılan soğuk uygulamaların, ağrı kesici enjeksiyonların ya da solunum ve dolaşımı destekleyici müdahalelerin de tıbbi müdahale sayıldığını belirterek, bu işlemlerin uygulandığı hastaların acil vaka kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

HER ACİLE GİDEN HASTA ACİL VAKA SAYILMIYOR

Özel hastaneye başvurmanın tek başına hastayı acil vaka yapmadığını ifade eden Demir, aciliyet durumunun hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Hastanın acil bir durumunun bulunmaması halinde poliklinik hastası olarak işlem görebileceğini belirten Demir, bu durumda alınan ücretlerin poliklinik hizmetleri kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

ACİL DURUM SONA ERİNCE ÜCRET BAŞLAYABİLİR

Demir’e göre, acil müdahale gerektiren risk ortadan kalkıncaya kadar hastadan ücret alınmıyor. Ancak hastanın hayati tehlikesinin veya vücut bütünlüğüne yönelik riskin sona ermesinin ardından, gerekli bilgilendirme yapılarak tedavinin devamı için ücretlendirme süreci başlayabiliyor.

“HASTAYA FORM İMZALATILMASI YANLIŞ”

Özellikle ağır yaralanma veya bilinç kaybı nedeniyle özel hastaneye getirilen hastaların durumunun stabil hale gelmesinden sonra “acil halin sona erdiğine ilişkin bilgilendirme formu” imzalatılmasının doğru olmadığını savunan Demir, bu tür uygulamaların sosyal devlet ilkesi ve sosyal güvenlik hukukuyla bağdaşmadığını ifade etti.

Kaynak: Habertürk