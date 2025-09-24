Acil Serviste Tepki Çeken Uygulama! Hastalara ‘Okunmuş Kek’ Dağıtıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde görevli bazı personelin, cuma namazı sonrası “dua okunduğunu” iddia ettikleri kekleri hasta ve hasta yakınlarına dağıttığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Keklerin özellikle müşahede salonlarında tedavi gören hastaların bulunduğu alanlara izinsiz girilmesi tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Hasta mahremiyetinin ihlali ve hijyen kurallarının göz ardı edilmesi gibi gerekçelerle çok sayıda kullanıcı bu uygulamaya tepki gösterirken, görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Konuya ilişkin konuşan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, yaşananları sert sözlerle eleştirdi.

‘BİLİMİ UCUBE UYGULAMALARA KURBAN ETTİRMEYİZ’

Genel Başkan Derya Uğur, yaşanan durumu “tam anlamıyla bir utanç vesikası” olarak değerlendirdi. Uğur, “Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil serviste ve gözlemde yatan hasta ve yakınlarına hostesler tarafından 'okunmuş kek' dağıtılması, sağlık hizmetlerini hurafelere teslim etmektir. Tam anlamıyla bir utanç vesikasıdır. Sağlık kurumları; dualı keklerin, muskaların, hurafelerin değil, çağdaş bilimin, aklın ve modern tıbbın uygulanacağı yerlerdir” şeklinde konuştu.

Uğur, hastane ortamında böyle bir uygulamanın kabul edilemeyeceğini belirterek şunları söyledi: “Hastaların tedavi aldığı ortamda, olası sağlık riskleri göz ardı edilerek yapılan bu gerici uygulama; laikliğe aykırıdır, bilime ihanettir, Cumhuriyet değerlerine meydan okumaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bizlere aklın ve bilimin yolunu emanet etti. Biz bu emaneti 'okunmuş kek' gibi ucube uygulamalara kurban ettirmeyeceğiz. “

Genel Sağlık-İş’in bu tür uygulamalara karşı mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Uğur, “Genel Sağlık-İş olarak bu rezaleti en sert şekilde kınıyoruz. Bu gerici zihniyete asla boyun eğmeyeceğiz. Laik, bilimsel ve çağdaş sağlık sistemini savunmaya, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

