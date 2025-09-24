Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 467 Hap Ele Geçirildi
Karabük’te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahsın üzerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 467 adet sentetik ecza bulundu.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
