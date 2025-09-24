Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 467 Hap Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahsın üzerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 467 adet sentetik ecza bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi