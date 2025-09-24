Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 467 Hap Ele Geçirildi

Karabük’te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Karabük’te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 467 Hap Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahsın üzerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin 467 adet sentetik ecza bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Nagihan Karadere'den Yıllar Sonra Gelen itiraf! Survivor’da Kime İlgi Duyduğunu İlk Kez Açıkladı Survivor'da Kime İlgi Duyduğunu İlk Kez Açıkladı
Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi! Borçlar Ödenmez Hale Geldi, Cüzdanlar Borç İçinde Yüzüyor Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi
Fatih’te 5 Katlı Binada Korkutan Yangın Fatih’te 5 Katlı Binada Korkutan Yangın
ABD'de Göçmenlik Bürosuna Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var ABD'de Göçmenlik Bürosuna Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi! Özgür Çelik Yeniden Başkan CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te