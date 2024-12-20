ABD'den Suriye'ye Hava Saldırısı: 'IŞİD Lideri Ebu Yusuf Öldürüldü'

CENTCOM, 19 Aralık'ta Suriye'ye düzenlenen bir hava saldırısında IŞİD lideri Ebu Yusuf'un öldürüldüğünü açıkladı. Aynı saldırıda iki IŞİD'linin daha öldürüldüğü belirtildi. CENTCOM Komutanı Kurilla, operasyona ilişkin "ABD, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyecektir" dedi.

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ABD'den Suriye'ye Hava Saldırısı: 'IŞİD Lideri Ebu Yusuf Öldürüldü'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X hesabı üzerinden 19 Aralık'ta Suriye'ye düzenlenen hava saldırısına ilişkin bilgi paylaştı. CENTCOM, IŞİD lideri Ebu Yusuf'u hedef alan hava saldırısında Yusuf da dahil olmak üzere iki IŞİD'linin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, söz konusu hava saldırısının daha önce Suriye'deki Beşar Esad yönetimi ve Rusların kontrol ettiği bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla ise operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bölgedeki müttefik ve ortaklarıyla birlikte çalışan ABD, daha önce de ifade edildiği üzere, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyecektir. IŞİD'in, şu anda Suriye'deki cezaevlerinde tutulan 8 binden fazla IŞİD mensubunun kaçmasını sağlama niyeti vardır. Suriye dışında operasyonlar yürütmeye çalışanlar da dahil olmak üzere bu liderleri ve ajanları agresif bir şekilde hedef alacağız.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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