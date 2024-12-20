ABD'den Suriye'ye Hava Saldırısı: 'IŞİD Lideri Ebu Yusuf Öldürüldü'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X hesabı üzerinden 19 Aralık'ta Suriye'ye düzenlenen hava saldırısına ilişkin bilgi paylaştı. CENTCOM, IŞİD lideri Ebu Yusuf'u hedef alan hava saldırısında Yusuf da dahil olmak üzere iki IŞİD'linin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, söz konusu hava saldırısının daha önce Suriye'deki Beşar Esad yönetimi ve Rusların kontrol ettiği bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria



On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2024

CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla ise operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bölgedeki müttefik ve ortaklarıyla birlikte çalışan ABD, daha önce de ifade edildiği üzere, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına ve yeniden yapılanmasına izin vermeyecektir. IŞİD'in, şu anda Suriye'deki cezaevlerinde tutulan 8 binden fazla IŞİD mensubunun kaçmasını sağlama niyeti vardır. Suriye dışında operasyonlar yürütmeye çalışanlar da dahil olmak üzere bu liderleri ve ajanları agresif bir şekilde hedef alacağız.”

Kaynak: Haber Merkezi