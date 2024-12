ABD'den Suriye'ye Hava Saldırısı: 'IŞİD Lideri Ebu Yusuf Öldürüldü'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X hesabı üzerinden 19 Aralık'ta Suriye'ye düzenlenen hava saldırısına ilişkin bilgi paylaştı. CENTCOM, IŞİD lideri Ebu Yusuf'u hedef alan hava saldırısında Yusuf da dahil olmak üzere iki IŞİD'linin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, söz konusu hava saldırısının daha önce Suriye'deki Beşar Esad yönetimi ve Rusların kontrol ettiği bölgede gerçekleştirildiği belirtildi.

On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T