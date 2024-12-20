Ankara'daki Feci Kazada Ölen Arkadaşlar Yan Yana Defnedildi

Ankara'da kaza yaptıkları aracı kontrol ederken otomobil çarpan iki arkadaş son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel olurken iki arkadaş yan yana toprağa verildi.

Ankara'daki Feci Kazada Ölen Arkadaşlar Yan Yana Defnedildi

Ankara'daki kazada hayatını kaybeden Atakan Ekinci (22) ile Taner Doğan'ın (23) cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından aileleri tarafından teslim alındı.

İki arkadaş için Ortaköy Mezarlık Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye, Ekinci ve Doğan'ın aileleri ile arkadaşları katıldı. Ekinci ve Doğan'ın yakınları, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Ankara'daki Feci Kazada Ölen Arkadaşlar Yan Yana Defnedildi - Resim : 1

Ekinci ve Doğan'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Ankara'daki Feci Kazada Ölen Arkadaşlar Yan Yana Defnedildi - Resim : 2

Öte yandan iki arkadaşın kaza öncesi araçta seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı. Ekinci ve Doğan'a çarpan otomobilin sürücüsünün de hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Kaynak: DHA

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